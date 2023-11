Com o aproximar do fim do ano, os brasileiros já começam a especular sobre quais serão os famosos que irão integrar o grupo de concorrentes da próxima edição do 'Big Brother', que terá início no arranque de 2024.

O nome de Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza que tanto deu que falar por ter traído a cantora num bar, está há várias semanas a ser associado ao programa e uma página de notícias cor-de-rosa no Instagram chegou mesmo a dar a informação como certa.

Ainda assim, o diretor do 'BBB', Boninho, já veio a público desmentir tudo. "Onde se vota para eliminar já?", questionou uma espectadora, com o responsável do formato a responder da seguinte forma: "É fake! Não dá para eliminar quem não vai".

Vale lembrar que o 'Big Brother Brasil' divide os concorrentes em dois grupos: os Pipocas, constituídos por pessoas anónimas que se inscreveram livremente, e os Camarotes, onde se enquadram as figuras públicas convidadas pela produção.



© Instagram/Boninho

