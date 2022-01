Menos de uma semana depois de abandonar a casa do 'Big Brother Famosos', Leandro continua a estar no centro da polémica. A ex-namorado do cantor, Sury Cunha, quebrou o silêncio esta quarta-feira, dia 19, e reagiu publicamente às últimas declarações de Leandro sobre a relação conturbada de ambos.

"Porque penso que 'vocês' merecem saber a verdade sobre as pessoas dos programas televisivos a que assistem, gostaria de deixar claro que o pai do meu filho Simão não tem qualquer relação funcional, nem positiva, comigo, nem com a minha família", começa por afirmar, referindo-se diretamente a Leandro.

Sury acusa o ex-namorado de mentir ao dizer que a apanhou a traí-lo com outro homem e quando nega as acusações de violência doméstica que a modelo agora volta a reforçar.

"Infelizmente, depois de tudo o que ele me fez passar com maledicência, falsos testemunhos em público e privado contra a minha pessoa e violência doméstica é psicológica. Não resta nenhum tipo de relação", afirma.

"No que respeita à sua função parental, apenas comunicamos para esta situação o necessário para o bem estar do meu filho, respeito-a e nada pronunciarei sobre tal. Agora, não admito que continue a mentir na comunicação social, sobretudo agora que foi severamente penalizado pelo público do 'Big Brother' sendo expulso com uma percentagem de 87%", atira, acusando ainda o músico de a estar a usar "para limpar a sua imagem".

"Aliás, talvez a justiça lhe tenha sido agora feita. Deus tarda mas não falha. Amém", completa.



© Reprodução Facebook/ Sury Cunha

Leandro, recorde-se, chegou a ser detido devido a acusações de violência doméstica feitas por Sury Cunha, mas acabou por ser absolvido do crime em tribunal.

