A atriz de 'Marés Vivas', Pamela Bach, foi encontrada morta na sua casa em Los Angeles na quarta-feira, dia 5 de março. A ex-mulher de David Hasselhoff tinha 62 anos e terá cometido suicídio.

A antiga babysitter e assistente da família, Andrea Canning, recordou Pamela Bach numa entrevista à People, na qual revelou alguns dos problemas pelos quais a atriz estava a atravessar antes de morrer.

A babyssiter contou à revista que foi morar com David e Pamela na sua casa em Sherman Oaks para trabalhar como assistente e cuidar dos filhos do casal. Tal acontecimento gerou um vínculo de 30 anos. Para Canning, a morte de Pamela "não era algo que esperava".

De acordo com a mesma, Pamela "lutou" após um acidente de mota que ela e David sofreram em 2003. Um amigo de longa data da atriz, Terry Ahern, também já tinha revelado à People que o incidente a deixou "no hospital com o pescoço e as costas partidas", antes dela começar a lidar com artrite.

"A última vez que a vi, estava a andar com uma bengala. Não era a Pamela que eu conhecia", admitiu Canning. "Ela estava com várias dificuldades para se mover e isso afetou-a... Aquele acidente".

As finanças também eram uma "preocupação" para Pamela, explicou Canning, detalhando que as duas frequentemente discutiam "questões financeiras".

"Houve momentos em que ela me disse: 'Vou ficar sem teto. Preciso de sair desta casa'. O que nunca aconteceu. Não sei como é que ela manteve as suas contas pagas", revelou a ama.

Apesar das dificuldades, Canning afirmou que Pamela Bach se tornou "cada vez mais gentil" ao longo dos anos. "Ela enviava-me mensagens sempre que recebia os meus postais de Natal e dizia o quão orgulhosa estava pelo meu sucesso pessoal e profissional".

"Ela tinha problemas definitivamente, mas também tinha uma visão muito positiva da vida", rematou por fim.

Andrea Canning partilhou uma homenagem a Pamela Bach no Instagram, este sábado, 8 de março, com uma fotografia sua ao lado da atriz e de David Hasselhoff, durante uma produção da Broadway, em 2001.

"Ela teve uma vida complicada, mas amava as suas meninas mais do que qualquer coisa neste mundo e sempre foi tão encorajadora e positiva quando se tratava da nossa amizade que durou 30 anos", escreveu na legenda. "Eu não tinha ideia de quanta dor ela estava a sentir. Descansa em paz, Pamela Hasselhoff. Sentiremos a tua falta".

