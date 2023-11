Dani Alves está preso em Barcelona desde o início deste ano, acusado de alegadamente ter violado uma jovem na discoteca Sutton, na capital catalã, ​​em dezembro de 2022. Desde a sua prisão que o brasileiro não se pronunciava nas suas redes sociais, mas há poucos dias o ex-jogador do Barcelona publicou no seu Instagram uma story dedicada à filha, Victoria.

"Não importa onde você esteja, estarei sempre com você", escreveu o brasileiro. No entanto, a mãe da menina, Dinorah Santana não gostou do gesto e emitiu um comunicado oficial através do seu advogado, manifestando descontentamento.

"O Dani Alves, atualmente preso em Barcelona, ​​demonstrou carinho pela filha na sua publicação, apesar de historicamente ser um pai ausente. O Dani Alves tem um histórico de ausências mesmo em momentos importantes da vida da sua filha", começava por referir o dito comunicado.

"Hoje, durante um almoço com amigos na escola, a filha foi surpreendida pela publicação do pai nas redes sociais e, desde então, tem sido alvo de mensagens de assédio e julgamento público. Daniel Alves, apesar de estar preso, tem o direito e os meios para telefonar à filha, algo que escolheu não fazer", continuou.

"A Dinorah tomará as medidas legais necessárias para proteger a sua filha e salvaguardar a sua integridade emocional e reputação", conclui o comunicado da ex-mulher de Dani Alves.