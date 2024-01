Felipe Neto usou a sua conta no Instagram esta terça-feira, dia 2 de janeiro, para celebrar uma data muito especial.

Juliane Carvalho, a namorada do youtuber, celebra o seu 22.º aniversário, uma data que Felipe fez questão de assinalar na sua conta no Instagram, com a partilha de algumas fotografias ao lado da companheira, com quem namora há pouco mais de um ano.

"Apareceu na minha vida e virou tudo de cabeça para baixo. Um furacão desgovernado que, acima de tudo, fez eu me sentir vivo. Com 1.64 (discutíveis) e um peso q não deixa nem ela doar sangue, a ditinha cuja foi passando e mudando tudo. Hoje é aniversário dela e eu resolvi fazer textão, o que é mais um exemplo de que algumas coisas mudam. Feliz aniversário, linda!", escreveu o youtuber.

De recordar que antes de namorar com Juliane, Felipe Neto manteve uma relação de cerca de cinco anos com a comentadora e ex-concorrente do 'Big Brother' Bruna Gomes.

Leia Também: Bruna Gomes revela como foi pedido de casamento de Bernardo Sousa