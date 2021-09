Morreu a celebridade brasileira Josy Oliveira. A antiga participante da nona edição de 'Big Brother Brasil' não resistiu ao Acidente Vascular Cerebral que sofreu durante uma cirurgia para tratar um aneurisma.

De acordo com a imprensa brasileira, Josy Oliveira terá sido operada na última terça-feira, no Hospital Santa Catarina, região central de São Paulo.

Devido às complicações causadas pela cirurgia, a ex-'BB' ficou em coma induzido, acabando depois por não resistir.

Josy Oliveira, diagnosticada com um aneurisma no fim do ano de 2020, dedicou-se à carreira de cantora após a sua participação no famoso reality show. Choram a sua morte os amigos, família e o filho, de apenas cinco anos.

