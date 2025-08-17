Kseniya Alexandrova, modelo que se tornou conhecida depois de participar no concurso da Miss Universo, morreu na sequência de um acidente de carro. Tinha 30 anos.

O acidente, noticia a revista People, aconteceu no passado mês de julho, em Tver Oblast, Rússia.

Alexandrova encontrava-se internada desde então, uma vez que sofreu graves lesões cerebrais. Morreu esta semana, a 12 de agosto, conforme revelou uma fonte à Rossiyskaya Gazeta.

Os pormenores do trágico acidente

Alexandrova e o marido estavam a regressar a casa de Rzhev, no dia 5 de julho, quando o carro embateu contra um alce. A modelo estava no lugar do pendura, enquanto o marido conduzia, quando o animal surgiu de repente na estrada.

"Do momento em que ele saltou para o impacto, foi um décimo de segundo. Não tive tempo de fazer nada", referiu o marido da manequim num comunicado emitido à Rossiyskaya Gazeta.

Este recorda que a companheira ficou inconsciente depois do impacto, acrescentando que "ficou tudo coberto de sangue". Após o acidente, outros condutores que seguiam na mesma estrada pararam para ajudar e os serviços de emergência foram chamados ao local, chegando 15 minutos depois.

Alexandrova foi levada para um hospital em Moscovo, contudo os ferimentos revelaram-se fatais.

Esta tinha dado o nó há quatro meses, conforme partilhou na sua página de Instagram.

Para além da sua carreira na moda, Kseniya representou a Rússia no concurso Miss Universo em 2017. A nível profissional, também era licenciada em Psicologia.

A sua agência, a Modus Vivendis, confirmou a morte num comunicado que emitiu no Instagram, a 13 de agosto.

"É com uma profunda tristeza que informamos que a nossa colega e amiga, a modelo Kseniya Alexandrova, morreu ontem", lê-se.

"A Kseniya era brilhante e talentosa. Ela sabia como inspirar, apoiar e confortar as pessoas à sua volta. Para nós, ela continuará a ser um símbolo de beleza, generosidade e força interior", acrescentou a agência.

"Lamentamos e expressamos as nossas mais profundas condolências à sua família, amigos e toda a gente que teve a sorte de a conhecer", completou.