Evan Ellingson, ex-estrela infantil que levava a acreditar que iria conquistar uma carreira promissora - morreu este domingo. Tinha 35 anos.

O TMZ relata que o corpo do ator foi encontrado no quarto e não se sabe, até à data, mais informações sobre a causa da morte. No entanto, não há indícios de crime.

Apesar de ter feito parte de projetos muito conhecidos como 'CSI: Miami', onde interpretou Kyle Harmon, ou no filme 'Para a Minha Irmã', no papel de Jesse Fitzgerald, o ator estava afastado das câmaras há mais de uma década, destaca a mesma fonte.