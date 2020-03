Foi no final do ano passado que Mara Prates foi mãe pela primeira vez, do pequeno Vicente Maria. Pouco meses depois do nascimento do menino, este esteve ao colo de Eunice Muñoz. Um momento que foi partilhado nas redes sociais.

"Ganhei mais um neto emprestado", lê-se na legenda da fotografia que foi publicada na página oficial do Instagram de Eunice, onde a atriz aparece com o bebé ao colo.

Um momento ternurento que não passou despercebido aos olhos de muitos fãs.

