Depois de o príncipe Harry ter admitido no seu livro, 'Na Sombra', que consumiu drogas antes de emigrar para a Califórnia com Meghan Markle, em 2020, agora, um grupo de ativistas quer perceber como é que o filho do rei Carlos III conseguiu um visto americano.

De acordo com o Daily Mail, funcionários de Washington DC recusaram-se a partilhar quaisquer detalhes, citando a "privacidade" dos duques de Sussex.

No entanto, a Heritage Foundation diz que o pedido do visto deve ser divulgado para que os americanos possam entender se Harry declarou o uso de drogas.

A lei de imigração dos EUA tem penalizações para quem mente às autoridades, incluindo a deportação, relata o mesmo jornal.

Além disso, referem que os pedidos de visto dos EUA geralmente são descartados se houver qualquer histórico de uso de drogas. Uma das dúvidas que permanecem no ar é o facto de Harry poder ter recebido tratamento 'especial' por ser um príncipe e por a mulher ser uma estrela televisiva.

O mesmo meio de comunicação citou ainda as palavras de um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, que destacou que "os registos de vistos são confidenciais".