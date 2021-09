Luana Piovani partilhou uma publicação da comediante Carol Zoccoli onde se podia ler: "Artista não é empresário, influencer não é artista, algoritmo não é crítico de arte". Uma mensagem que serviu para a atriz dizer o que pensa sobre os influencers.

"Ainda lamento o tanto de estúpidos que são transformados em 'ídolos'. Lamento o quanto as pessoas não sabem usar as redes sociais, o quanto de influencers só se preocupam com o encher do cofrinho. Mas ninguém é obrigado a seguir ninguém. A escolha ainda é sua", disse.

"Não dê tanta importância ao que acontece aqui, olhe para a sua vida e viva-a! É tão bom viver", rematou.

Palavras que foram aplaudidas por vários seguidores, incluindo figuras públicas, entre elas a atriz Andreia Dinis.

Leia Também: Luana Piovani responde a seguidor e defende Anitta. "Culpa era do Pedro"