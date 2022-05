Josh Duggar foi condenado a 151 meses de prisão, sensivelmente 12 anos, por posse de pornografia infantil, noticia a imprensa internacional.

A estrela do programa do TLC - ’19 Kids and Counting’ foi considerada culpada pelos crimes que foi acusada em dezembro de 2021, após um julgamento que durou seis dias.

De notar que Josh foi acusado de fazer download de ficheiros com pornografia infantil.

Em maio do ano passado, um agente da polícia adiantou que pelo menos 65 imagens foram encontradas no computador de Josh, incluindo um vídeo com dois minutos onde se via um homem a abusar de duas crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos.

