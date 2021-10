Puneeth Rajkumar, uma das principais estrelas do cinema regional do sul da Índia, morreu na sexta-feira, dia 29. O ator, de 46 anos, sofreu um ataque cardíaco fulminante, revela fonte hospitalar.

Rajkumar foi o ator principal de cerca de três dezenas de filmes, tendo-se destacado também na televisão como apresentador da versão indiana de 'Quem Quer Ser Milionário'.

Foi levado para o Hospital Vikram em Bengaluru, a capital do sul do estado de Karnataka, depois de se ter queixado de dores no peito. O coração de Rajkumar deixou de bater quando chegou ao hospital, não reagiu aos esforços de reanimação.

A agência noticiosa Press Trust of India disse que Rajkumar se queixou de dores no peito depois de ter treinado durante duas horas num ginásio.

Os fãs do ator, em choque com a notícia, correram para o hospital quando a notícia do seu ataque cardíaco se espalhou pela cidade.

O primeiro-ministro Narendra Modi juntou-se ao luto pela morte de Rajkumar, dizendo que as gerações futuras irão recordá-lo carinhosamente pelo seu trabalho e pela sua maravilhosa personalidade.

Puneeth Rajkumar era o filho de Rajkumar, a maior estrela de cinema do sul da Índia, mas construiu uma carreira por si próprio.

Depois de atuar em criança em vários filmes com o pai, teve o seu primeiro desempenho como ator principal num filme de Kannada-language de 2002, 'Appu'. Seguiram-se outros filmes de sucesso, como 'Abhi', 'Veera Kannadiga', 'Maurya', 'Ajay' e 'Arasu'.

O ator era casado e tinha duas filhas.