O Youtuber Corey La Berrie morreu no passado domingo, dia 10, adianta o site de entretenimento TMZ. A mãe e o irmão confirmaram a notícia, referindo que o jovem foi vítima de um grave acidente de automóvel que aconteceu no dia do 25º aniversário.

"Isto é algo que nunca pensei que alguma vez teria de escrever, pelo menos agora, mas toda a gente merece saber que o meu irmão Corey morreu na passada noite num acidente de carro com um amigo bêbado a conduzir", afirmou o irmão, Jarrad La Barrie.

"Já sinto muito a tua falta, isto não é justo, sempre foste o melhor irmão que alguma vez poderia pedir. Amo-te muito, as nossas vidas não serão as mesmas sem ti", completou

Um representante do Departamento da Polícia de Los Angeles referiu a pessoa que ia ao volante foi levada para o hospital numa "situação desconhecida".

Embora ainda não tenham sido apresentadas queixas, o TMZ revela que o condutor deverá ser detido, que se pensa tratar de Daniel Silva.

