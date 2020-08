A estrela do Tik Tok Bryce Hall organizou uma grande festa para assinalar o seu 21.º aniversário, na passada sexta-feira, em Hollywood Hills. O facto de o mundo estar a atravessar um momento menos bom por cauda da pandemia da Covid-19 não impediu o jovem de juntar várias pessoas e foram captadas imagens desse momento.

Vários vídeos mostram todos os convidados a festejarem em grande, a dançar e a beber, sem máscaras.

As imagens foram publicados nas redes sociais e as celebrações acabaram com a chegada das autoridades, Los Angeles Police Department, que encerraram a festa por volta das 4h da madrugada, como relatou o youtuber Def Noodles no Twitter.

Além de ter partilhado várias imagens, Def referiu ainda que a festa contou também com a presença de strippers masculinos e femininos.

Festejos que levaram várias pessoas a criticarem o aniversariante, Bryce Hall, e os seus amigos por terem organizado uma festa perante a pandemia.

"Que bom ter de ficar presa em casa por causa de pessoas como tu que não estão a levar a Covid a sério", comentou a influencer Violet Benson numa publicação de Hall, no Instagram.

"Há uma pandemia mundial e tu estás focado em fazer a tua festa de anos? [...] Isto é tão irresponsável", lê-se ainda entre muitos outros comentários.

O Page Six destaca ainda que há rumores que alegam que Hall estará a viver uma relação amorosa com outra estrela do Tik Tok, Addison Rae, que recentemente esteve no centro das atenções por causa da sua recente amizade com Kourtney Kardashian.

Leia Também: Irmã de Sharon Stone, que sofre de lúpus, luta contra a Covid-19