Karamo Brown é novamente solteiro. A estrela de 'Queer Eye', de 39 anos, revelou no episódio desta sexta-feira do 'The Ellen DeGeneres Show' que ele e o noivo, Ian Jordan, estão separados, depois de dez anos juntos.

"Terminamos há cerca de três meses e meio", começou por contar Brown ao apresentador convidado, Stephen Boss, admitindo que ele e Jordan foram forçados a reavaliar a relação enquanto estavam juntos em quarentena.

"Tivemos aconselhamento virtual, fizemos muitas coisas", acrescentou Brown. "Mas, eventualmente, pensei, este é o momento em que preciso de decidir, 'a minha felicidade é importante?'. Assim que tomei essa decisão, disse: 'Vamos ter que terminar [a relação]", recordou.

O casal ficou noivo em 2018 e adiou o casamento planeado para o verão de 2020 devido à pandemia. Em maio completaram dez anos de relação e cerca de um mês depois separaram-se, como relatou o Huffington Post.

Brown afirma que a separação foi amigável. "Nós somos bons amigos. Quero que ele seja feliz, e ele quer que eu seja feliz", disse.

