A investidora imobiliária e personalidade televisiva Christina Haack está noiva. Aos 38 anos, a estrela do programa 'Flip or Flop' disse 'sim' à eternidade ao lado de Joshua Hall.

A novidade foi dada esta segunda-feira, dia 20, com a publicação de várias fotografias apaixonadas, onde é possível ver o anel de noivado.

Haack já foi casada com Tarek El Moussa - também estrela no 'Flip or Flop' -, de quem tem uma filha, Taylor, de dez anos, e um menino, Brayden, de seis. O casamento terminou em 2018 e nesse mesmo ano deu o nó com Ant Anstead, de quem tem um filho, Hudson, de dois anos.

