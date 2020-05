America Ferrera deu à luz a sua segunda filha no dia 4 de maio. A grande novidade foi partilhada com os seguidores este domingo, como forma de assinalar o Dia da Mãe.

A estrela principal da série 'Betty, a Feia' e o seu marido, Ryan Piers Williams, deram as boas-vindas à pequena Lucia Marisol, nome escolhido para a menina.

"Lucia Marisol Williams chegou a 4 de maio para me dar abraços e beijos no dia das mães", declarou a mamã babada na legenda do registo.

Recorde-se que o casal já tinha em comum o pequeno Sebastian Piers, de apenas um ano de idade.

