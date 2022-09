Rita Seguro abriu o coração a Manuel Luís Goucha e acabou por partilhar algumas confissões.

"Sou uma mulher feliz, mas bastante insegura. E acho que me mato um bocadinho. Sou eu que me boicoto bastante", disse ao ser questionada se agora é uma mulher feliz e sobre as suas inseguranças.

"Mesmo quando mostro as minhas coisas, sabendo que sou autodidata, acho sempre que vai haver alguém que vai ver e dizer que está ali um erro qualquer. Esse erro faz parte, eu gosto daquele erro, mas acho que estou sempre com medo de ser julgada", desabafou, em lágrimas.

Em conversa com o apresentador da TVI, contou que "está a tentar perceber" este medo com ajuda de terapia. "Tem que se fazer e não te mal nenhum. Já fiz noutras alturas também", destacou.

"Tenho sempre medo de ser julgada, mas depois quem se juga sou eu", acrescentou. Para ver este momento, clique aqui.

De recordar que Rita Seguro é neste momento designer de joias.

