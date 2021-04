"Desde ontem a noite estou muito emocionada. A minha vez chegou", foi com estas palavras que Fafá de Belém começou por dizer aos fãs que já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

"Graças ao SUS, aos nossos cientistas, aos profissionais de saúde sérios do nosso país, e graças ao Butantan, que desenvolveu esta vacina salvadora, responsável por 85% de todas as imunizações feitas contra a Covid no Brasil, eu tomei a primeira dose, ontem [dia 6 de abril]", acrescentou, deixando uma mensagem aos fãs para que façam o mesmo e recebem o medicamento.

"Inclusive quero aqui recomendar a vocês, meus seguidores com mais de 60 anos, que se informem nas vossas cidades e se puderem, inscrevam-se na lista das sobras de vacina. A chamada 'xepa'. Como a maioria dos frascos das vacinas disponíveis no SUS (Coronavac e AstraZeneca) tem 10 doses, cuja eficácia dura por até oito horas depois de serem abertos, os postos criaram essa lista para evitar o desperdício", explicou, referindo que assim que soube da existência desta lista, inscreveu-se.

"Eles ligam-te, por ordem de inscrição na lista, quando existe alguma dose que será desperdiçada, e têm que correr para lá! Eu consegui, graças a Deus, e agora sigo em casa, tomando todos os cuidados, ansiosa pela segunda dose, no fim do mês. VIVA a querida Maria, que me imunizou ontem. VIVA toda a equipe que me tratou com tanto carinho num momento de profunda emoção! E viva o SUS", rematou.

