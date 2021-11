MC Kevin O Chris, cujo verdadeiro nome é Kevin de Oliveira, é aos 23 anos um dos cantores brasileiros do momento. As suas músicas são um fenómeno nas redes sociais e já fazem sucesso em vários cantos do mundo, incluindo Portugal.

Foi precisamente pelo carinho que tem vindo a receber do público português que o intérprete do badalado tema 'Ela tá, tá movimentando' escolheu Lisboa como palco para o seu novo DVD. 'Sonho de Garoto' é gravado este sábado, dia 13 de novembro, no decorrer de um concerto que promete ser memorável de MC Kevin O Chris no Altice Arena, em Lisboa.

A poucos dias de subir ao palco, o músico brasileiro recorda o caminho até ao sucesso em entrevista ao Fama Ao Minuto.

A poucos dias do seu concerto em Portugal, não posso deixar de lhe perguntar: qual a expectativa para este espetáculo?

Estou muito feliz com essa oportunidade. É um grande passo na minha carreira. É o meu sonho de fazer o funk romper fronteiras sendo realizado. Tenho um carinho enorme pelo público de Portugal, pois sinto que é uma troca muito boa que eles têm com o meu trabalho, afinal, eles sempre recebem muito bem os meus lançamentos. Eles estão sempre ativos, tanto nas plataformas digitais, dando plays, quanto nas minhas redes sociais. As expectativas são as melhores possíveis.

[Portugal] É um país incrível e o que eu mais curto é a energia de troca que eu tenho com os portuguesesE o que espera do público português?

Como eu disse, tenho um carinho enorme pelo público de Portugal. Eu espero que eles possam curtir muito e sentir essa energia que vem do funk. A gente sempre tem uma troca muito boa e acho que esse show vai fazer com que a gente tenha uma conexão ainda mais forte.

Já tinha estado em Portugal, o que está a achar do nosso país?

Já conhecia Portugal, mas é primeira vez que venho para gravar o meu DVD e realizar o meu sonho de garoto. É um país incrível e o que eu mais curto é a energia de troca que eu tenho com os portugueses. A receção é muito boa.

Não esperava que fosse acontecer nessas condições, mas estou muito feliz por nunca ter desistido e ter chegado até aquiSerá gravado em Portugal o seu próximo DVD, 'Sonho de Garoto'. Como surgiu esta ideia?

Sempre quis levar o funk cada vez mais longe. Gravar esse DVD é a realização de um sonho meu muito antigo. Portugal é um país que gosto muito e todos os meus trabalhos sempre foram muito bem recebidos aqui. Estou muito feliz de ter a oportunidade de me tornar o primeiro funkeiro a gravar um DVD na Europa, em Portugal.

O Kevin está neste momento a viver um ‘sonho de garoto’ com todo o sucesso que atingiu a nível mundial?

Sim, com certeza. Sempre quis levar o funk cada vez mais longe. Desde pequeno o meu sonho é fazer com que as pessoas curtam esse ritmo que faz parte de quem sou e da minha origem. Eu estou muito animado em poder levar o funk para tanta gente pelo globo.

Alguma vez achou que fosse conseguir concretizar este 'sonho'?

Sempre sonhei com isso e trabalhei muito para que isso acontecesse. Acredito que a gente precisa de correr atrás dos sonhos e tentar realizá-los ao máximo possível. Não esperava que fosse acontecer nessas condições, mas estou muito feliz por nunca ter desistido e ter chegado até aqui.

Ainda existe preconceito, mas o cenário tem mudado. As pessoas já começam a respeitar o funk no meio culturalNão posso deixar de lhe perguntar, como surgiu o seu nome artístico?

Foi por causa da série, 'Todo Mundo Odeia O Chris' que ganhei o apelido de Kevin O Chris. Na época em que era DJ, fiz uma parceria com o DJ Davizinho. Aí apelidaram a gente de Chris e Greg, e o nome ficou.

O funk sempre foi a sua primeira opção quando pensou em ser músico?

Acho que o funk me escolheu. Esse é um ritmo que acompanho desde a minha infância no Rio de Janeiro. Ele faz parte de quem sou, de onde vim, são as minhas raízes. Fico muito feliz de poder levar ele para o mundo.

Ainda há algum preconceito em relação a este estilo de músico, o funk, ou começa agora a deixar de existir?

Acho que ainda existe preconceito, mas o cenário tem mudado. As pessoas agora curtem e já começam a respeitar o funk no meio cultural. É claro que ainda há muita gente que não consegue dar o devido valor à nossa cultura, mas faço de tudo para levar o funk para o mundo. Acho que fazer música é a melhor forma de mostrar a essa galera que o funk tem muito valor.

'E ela tá, tá movimentando' é a música do momento nas redes sociais. Quando a produziu, teve logo a certeza de que seria um sucesso?

Sempre tento fazer uma música em que eu acredite. Acho que o sucesso da minha música é uma mistura entre muito trabalho e fazer o que gosto. Sempre quis poder fazer música e entreter o público e acho que essa foi uma fórmula que deu certo. Acho que a galera se identifica e curte o meu som porque é feito com muita empolgação. Fico muito feliz que as pessoas curtam o meu som e que eu leve alegria e energia através do funk a tanta gente.

As redes sociais têm sido uma grande ajuda na internacionalização da sua carreira. Seria mais difícil sem esta ferramenta?

Com certeza. A Internet veio mostrar que podemos consumir e conectar-nos, independentemente de onde estivermos. Sem as redes sociais a nossa troca seria bem mais lenta. Então, acho que isso é uma coisa boa.

Tenho muita vontade ainda de fazer um 'trampo' [projeto] com a Cardi BGostaria de fazer um dueto com um artista português. Se sim, qual?

Conheço o trabalho do David Carreira, que vai participar no meu DVD 'Sonho de Garoto' e atuar no Altice Arena no sábado. Não tenho muitas referências de música portuguesa, mas adoro misturar sons e a nossa cultura.

E a nível internacional, quem seria a sua escolha?

Tenho muita vontade ainda de fazer um 'trampo' [projeto] com a Cardi B. Ela combina muito com o funk, tem quase um DNA brasileiro ali. Me amarro no trabalho dela e seria uma honra.

Em relação ao futuro, que surpresas estão preparadas para os próximos tempos?

Quero levar o funk cada vez mais longe! Os planos são continuar produzindo minha música e partilhar essa energia que o funk tem.

Por fim, o que pode esperar o público que vai assistir ao seu espetáculo no dia 13 de novembro?

Para o DVD 'Sonho de Garoto', prometo aquele funk raiz do jeito que o mundo gosta. Estou orgulhoso demais desse trabalho e acho que a galera vai curtir também.

