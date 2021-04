Ana Arrebentinha foi ao baú das fotografias antigas e encontrou um verdadeiro tesourinho onde surge ao lado de Fanny Rodrigues.

"Acho que ninguém estava preparado para esta fotografia", brinca a humorista na legenda do retrato captado há alguns anos.

"Estou em choque ainda", reagiu Fanny ao deparar-se com a publicação da amiga.

O destino de Fanny e Ana Arrebentinha, importa referir, voltou a cruzar-se recentemente. As duas trabalham juntas todos os domingos no papel de apresentadoras do programa 'Somos Portugal', da TVI.

