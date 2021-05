Joana Barrios disse 'sim' a uma nova aventura e ainda que a "suar das mãos" aceitou o desafio de ser o novo rosto do canal 24Kitchen. A atriz volta a dar cartas como apresentadora, mas agora com o seu próprio programa de culinária: 'O da Joana'.

No dia da grande estreia, Joana Barrios conta-nos em entrevista ao Fama Ao Minuto todos os pormenores sobre um programa que promete ser "diferente do habitual", com receitas deliciosas para a família e amigos, e onde a palavra de ordem é "reaproveitar".

Estou na cozinha do 24Kitchen como estou na cozinha de minha casa, divirto-me, canto, salto, pulo farto-me de rirDisseste logo 'sim' quando recebeste o convite para apresentares 'O da Joana'?

Fiquei muito surpreendida e achei que era uma grande responsabilidade, achei absolutamente maravilhoso, e essa responsabilidade acresce com o facto de ser o 24Kitchen, um canal totalmente especializado nesta área. Achei maravilhoso e surpreendente. Um reconhecimento e todas essas coisas que te fazem sentir bem, o quentinho, mas ao mesmo tempo pensei: bem, agora aumentou a parada. Claro que nos outros programas também há responsabilidade, qualquer participação com a Cristina Ferreira, o Cláudio Ramos, seja com quem for, essa parte da responsabilidade está sempre presente. Faço receitas que nunca testei, tenho sempre muita atenção a tudo e sou muito exaustiva na forma como preparo as minhas coisas. Mas aqui, neste caso, há a responsabilidade de ser um canal especializado neste assunto. Suei um puco das mãos [risos].

Este programa é apresentado como um programa diferente. O que é que ele tem de diferente?

Acho que a grande diferença que podem esperar é uma e é bastante simples de identificar: o facto de eu ser de uma área que não é a culinária. Eu venho do campo das artes performativas, faço teatro e apresentei e escrevi um programa sobre moda. Estou na cozinha do 24Kitchen como estou na cozinha de minha casa, divirto-me, canto, salto, pulo, farto-me de rir, riu-me sozinha, riu-me acompanhada... Para mim cozinhar é um prazer, é um super poder, é uma coisa super fixe, é uma coisa maravilhosa e é maravilhoso praticar, portanto aquilo que me apetece é que toda a gente queira praticar cozinha, a partir de agora ainda mais.

Dizes que cozinhar é um super poder. Achas que há quem não tenha nascido com esse poder ou todos conseguimos se nos dedicarmos?

Acho que toda a gente consegue, não sou nada exclusivista, aliás, sou totalmente o contrário. Toda a gente pode cozinhar e acho que não é uma coisa extremamente difícil. Acho que é possível e aquilo que os meus livros fazem é precisamente isso: é uma tentativa de criar a aproximação da cozinha. Não acho que seja um super poder inatingível, acho que é preciso olhar para o ato de cozinhar como a possibilidade de fomentares o teu super poder próprio e de o descobrires. É mais do que um convite, estou aqui a incitar a malta a descobrir e a apaixonar-se efetivamente pelo universo culinário.

Não sou chef e não tenho pretensão de serEm ti, quando é que nasce a paixão pela culinária?

Os meus pais tiveram um restaurante durante 20 anos. Além de gostar muito de cozinhar quando era miúda, já tinha esse interesse, já gostava e já sentia esse chamamento. De repente, tenho 11 anos e passa a existir um restaurante na nossa vida. É claro que o interesse cresce muitíssimo, além de fazer parte do nosso dia a dia, é uma coisa extraordinária num universo de experimentação e campo de aprendizagem empírica sem igual, precedente ou rival. Eu tinha os chefs que trabalhavam no restaurante dos meus pais à minha disposição, além disso a minha mãe fazia muita pesquisa e desenvolvia bastantes receitas com as pessoas que faziam parte da equipa do Monte Alentejano, portanto era bastante inevitável que isto ficasse impresso na minha criação.

É engraçado que o meu pai me ensinou desde pequenina que tudo aquilo que tens como conhecimento são ferramentas e, de repente, cozinhar tornou-se uma ferramenta.

Apesar de seres super curiosa por esta área, não tens nenhum tipo de formação.

Não, tenho a formação da escola da vida.

O que achaste quando depois de participares no 'Programa da Cristina' se referiram a ti como chef de cozinha?

Respeito muito os chefs porque existe uma mestria por trás desse nome e desse estatuto, e a cozinha de um restaurante é muito dura, é um local de enorme exigência. A minha postura na vida em relação a tudo é extremamente pacifista e acho que os louros são de quem os merece e de quem os tem efetivamente.

Não sou chef, não estudei numa escola de hotelaria e aquilo que é a minha aproximação à cozinha e à culinária é efetivamente esta aproximação empírica. Agora, nunca esquecer que existem formatos televisivos que vieram alterar esta perceção daquilo que podes e não podes fazer. O 'MasterChef', por exemplo, um programa que vejo imenso, começa a desempenhar este tipo de papel.

Não sou chef e não tenho pretensão de ser. Sou amadora e gosto muito de ser amadora, e acima de tudo gosto muito de cozinhar para a minha família, para os meus amigos. Trabalhei muitos anos na cozinha do restaurante dos meus pais, mas não quis estudar dentro desse universo... mas fui para uma área igualmente exigente, porque fazer teatro também é uma grande maluquice e também passas muitas horas enfiada num sítio, neste caso é num palco e não numa cozinha, também é uma profissão extremamente dura.

Já apresentaste outros programas, nomeadamente a produção de que falaste para a RTP2 - 'Armário'. A apresentação também já é a tua praia?

Bom, diria que sim. É uma performance, a única diferença é que quando interpretas um papel num filme ou numa série tens alguém que escreve o texto por ti e tu só tens de decorar e dizer. No meu caso, eu é que trato de fazer essa parte. É uma performance culinária, digamos.

O desperdício alimentar tem de começar a fazer parte da nossa agenda (...) este tipo de escolhas é um ativismo e uma militância que podem ser determinantes

Outra das palavras de ordem neste teu novo programa é reaproveitar. O desperdício alimentar é uma das tuas grandes preocupações?

Sim, o desperdício alimentar, a sustentabilidade, a escolha de produtos que venham de agricultura biológica. Esta triste realidade que veio a público com as estufas no concelho de Odemira vem lembrar-nos de que isso é muito importante. Da mesma forma que somos criteriosos com a roupa, existe uma organização chamada Fashion Revolution, que tem um hashtag e um movimento maravilhoso chamado #whomademyclothes [quem fez as minhas roupas], acho que nós também devemos ter essa preocupação quando nos sentamos à mesa para comer.

É muito importante pensar, efetivamente, que comer bem e produtos bons com boa origem, bem confecionados ou bem produzidos, tem de fazer parte das preocupações de toda a população e não apenas de uma parte. O desperdício alimentar é subcategoria dentro destas várias coisas que têm de começar a fazer parte da nossa agenda, porque enquanto consumidores e enquanto cozinheiros, mesmo nas nossas casas, este tipo de escolhas é um ativismo e uma militância que podem ser muito determinantes para uma instituição de novos padrões de consumo. É, portanto, uma grandiosa preocupação.

'O da Joana' terá convidados?

Só tem uma convidada especialíssima, que eu não vou dizer quem é.

E, pelo menos para já, quantos episódios terá esta primeira temporada?

Para já, a temporada tem 15 episódios.

Por fim, quais os motivos pelos quais o público não pode mesmo perder este programa?

Porque é incrível, porque é muito divertido, porque vamos poder finalmente seguir uma receita do princípio ao fim, que é aquilo que mais me pedem nas redes sociais. Acho que é suficientemente aliciante.

Leia Também: Cansado da rotina? Tia Cátia tem novas receitas para "inovar em casa"