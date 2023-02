Grávida pela primeira vez, Sandrina Pratas deixou os seguidores da sua página de Instagram preocupados ao revelar que estava no hospital.

Horas depois, a ex-concorrente do 'Big Brother' decidiu explicar o que se tinha passado, tendo contado que "está com uma virose".

"Obrigada pelo carinho de todos e as mensagens. Estou com uma virose. Só vomito e estou com diarreia. Por isso, fiquei em desidratada", disse.

© Instagram

"Mas o bebé está ótimo. Cheio de vida. Só está a mexer. Já me dói a barriga", garantiu depois.

© Instagram

De recordar que o bebé de Sandrina Pratas é fruto do noivado com Lucas Santos.

