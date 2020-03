Na manhã deste sábado, dia 28, Liliana Filipa fez um desabafo na sua conta de Instagram relativamente à fase de isolamento por que está a passar.

"Hoje acordei cansada, estou muito cansada de estar com dois bebés, a cuidar da casa, a cozinhar, a limpar e ainda a tentar trabalhar o máximo que consigo. A Ariel tem imensa energia e precisa de atenção a 100% quando está acordada, o Santi ainda é muito dependente da mãe", confessa, referindo-se aos filhos, frutos do relacionamento com Daniel Gregório.

"Se antes tínhamos muitas pessoas próximas que nos ajudavam, agora somos só nós para tudo. Acordei triste por tudo isto estar a acontecer na altura do ano que mais adoro e anseio. A chegada da primavera e dos dias maiores deixam-me naturalmente feliz e este ano não vamos poder aproveitar", adianta.

"Um dos meus medos é entrar em pânico, ter muita ansiedade ou ficar com alguma depressão depois disto... tenho medo de me ir abaixo. Depois vejo notícias e ainda há pessoas que faltam ao respeito a quem está a trabalhar por TODOS NÓS e saem á rua para passear como se nada fosse enquanto outros fazem esforços", lamenta.

"Mas depois pensei pelo lado positivo, tenho uma casa, tenho um lar, uma família para aproveitar e todas as pessoas próximas estão bem de saúde. Realmente é isso que importa neste momento", termina.

