Manuel Luís Goucha recebeu ontem no seu programa da tarde Ana Mesquita, uma mulher que sofreu às mãos do marido durante mais de três décadas.

"Ele tirava-me o dinheiro todo, era ele que fazia as compras lá para casa. Ele é que me comprava as roupas e que me escolhia as coisas", recorda a convidada.

Ana explica que chegou a pedir ajuda à APAV, associação que lhe recomendou que pedisse ajuda a um membro da família.

A certa época, e ainda estando casada com o agressor, a convidada engravidou pela quinta vez, pormenor que deixou apresentador intrigado.

"Estou tão abismado com a sua história", confessou.

"A pessoa em questão era bipolar e as agressões diminuíram quando começou a ser medicado. Sentimos que havia ali uma certa harmonia e nessa altura quando soube que estava grávida e não fiz nada", notou Ana, destacando que a paz em casa pouco tempo durou.

Veja o momento.

