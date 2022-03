José Martinho, pai de Marie, foi convidado no programa 'Dois às 10' desta terça-feira, dia 16, para falar sobre a participação da filha no 'Big Brother Famosos'. Com uma forte presença no digital, a jovem aceitou o convite da TVI e deu um grande passo no que toca à sua visibilidade, tornando-se agora também uma figura popular para o grande público.

Sobre o facto da filha ser agora mais reconhecida, José garante que o feedback que tem recebido tem sido positivo.

Marie destacou-se de entre o leque de concorrentes pelo estilo extravagante, algo que, para o pai, foi bem aceite desde sempre. Para a mãe, contudo, a aparência da filha já causou algumas tensões entre ambas.

"Ela teve mais dificuldade em perceber a Maria, a maneira de ela se vestir. Eu não tive, foi isso que me valeu. [...] Como ela [a Marie] sabe que eu a apoio a 100%, vem atrás", afirmou José Martinho.

"A minha esposa tem mais dificuldade, é mais emotiva, às vezes não é por mal que diz mais uma palavra, mas não é na hora certa. Mas só quero bem para a Maria", advertiu, por fim.

Veja o momento aqui.

Leia Também: Comentário sobre pelos? "Pensei que a Marie se estava a sentir insegura"