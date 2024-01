Jennifer Lopez foi uma das personalidades que marcou presença no desfile da Schiaparelli na Semana da Moda de Alta Costura primavera/verão 2024, em Paris.

A artista deu nas vistas com o visual arrojado que escolheu para a ocasião, com destaque para os óculos de sol surrealistas dourados.

Destacou-se ainda a sua carteira, a famosa Face Bag da Schiaparelli, design que tem como objetivo homenagear Jean Cocteau e Salvador Dalí.

Com um nove corte de cabelo, JLo conjugou um casaco branco em penas com aplicações de brilhos nas costas com collants cinza escuro e stilettos pretos.

Veja as imagens na galeria.

