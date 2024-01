Jennifer Lopez mostrou aos seguidores da sua página de Instagram o trailer do novo filme, 'This Is Me… Now: A Love Story', tendo revelado que chega à plataforma de streaming Amazon Prime Video no dia 16 de fevereiro. O mesmo dia em que o nono álbum de estúdio vai ser lançado.

"Há anos que não ficava tão nervosa, feliz, assustada e emocionada por partilhar algo com vocês! A história da jornada de 'This Is Me… Now: A Love Story' é a coisa mais pessoal que já fiz", escreveu na legenda do trailer do musical.

De acordo com a People, o filme terá várias participações especiais, entre elas o marido Ben Affleck.

