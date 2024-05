O dia ainda não acabou para Cristina Ferreira. Na sua página de Instagram, a apresentadora, de 46 anos, partilhou um vídeo gravado no hotel Palácio do Governador, em Lisboa.

"Quartas em Lisboa", notou na legenda da partilha feita na sua página de Instagram.

No vídeo, que poderá ver de seguida, Cristina surge com um visual descontraído, mas com um toque de sofisticação proporcionado pelo top.

A peça, sublinhe-se, faz parte da nova coleção da comunicadora, existe nas cores preto e branco, e custa 49,90 euros.

