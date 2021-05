Pedro Barroso foi um dos muitos nomes que levaram para casa o troféu de Melhor Ator, na categoria série, na 12.ª gala dos Troféus Impala de Televisão. Um prémio que resulta do seu trabalho em 'Golpe de Sorte', da SIC.

No Instagram, o ator fez questão de agradecer o reconhecimento. "Obrigado! Há umas semanas atrás, partilhei com orgulho, o meu agradecimento, pela nomeação que por si só, foi o melhor reconhecimento do meu trabalho enquanto ator. Hoje o meu agradecimento, vai mais longe. Assim cabe expressar a minha gratidão e o meu reconhecimento ao Troféus de Televisão, a todo o elenco, a todos quantos por mim votaram e que comigo partilharam mensagens plenas de amor e esperança", começou por escrever.

Uma mensagem onde deixa ainda uma palavra "à SIC, a toda a equipa de produção e colegas da série 'Golpe de Sorte', e por fim ao Dr. Daniel Oliveira". "O Homem que me abriu a porta e acreditou incondicionalmente! Obrigado! Gratidão", acrescentou.

"Três anos depois… Um caminho de resiliência! Este prémio, como referi, é sem dúvida o melhor reconhecimento da minha entrega enquanto ator, do meu trabalho, da minha metodologia de trabalho, que embora particular ou mesmo controversa… é parte integrante da minha essência de actor. O nosso caminho é feito de desafios, de erros, de dias sem luz, de portas que se fecham, de janelas que se abrem, de mãos que se dão… De respeito, de acreditares, de lágrimas e sorrisos... Um incessante crescimento. Se essa for a escolha, a vida é um presente! Este é o meu ADN! Só assim vale a pena! Não desistam nunca! Obrigado", completou.

