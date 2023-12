"Férias no inverno". Foi assim que Sara Norte começou a publicação que fez no Instagram esta quarta-feira, 20 de dezembro, a dias do Natal.

"Este mês ando sempre mais pensativa e este ano não tenho um único adereço de Natal em casa. Não me apeteceu", partilhou de seguida.

"Tenho aproveitado para passear e para estar com quem amo e no fundo é isso que interessa nesta vida", completou, em jeito de desabafo.

À publicação juntou imagens, entre elas uma fotografia sua e outra do companheiro, Vasco Cruz.

Leia Também: "Não tenho fotos com os ex-namorados. Nem havia molduras suficientes"