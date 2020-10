Foi em conversa com Manuel Luís Goucha, esta quinta-feira, 22 de outubro, no programa 'Você na TV', que Ruy de Carvalho falou sobre o regresso ao trabalho depois de ter sido operado a uma hérnia discal.

"Estou mais ou menos recuperado. Estou a recuperar. Como vês, estou a descansar a bengala porque ela tem trabalhado muito", começou por dizer o ator, de 93 anos, de muito bom humor, com a bengala pousada em cima das pernas enquanto estava sentado à conversa com o apresentador.

"O médico aconselhou-me a usar a bengala porque era melhor para mim parado, porque pode haver um desequilíbrio ou outra coisa qualquer, como nos acontece na via normalmente", explicou de seguida.

Ruy de Carvalho recordou ainda o momento em que teve de ser submetido à cirurgia, depois de ter começado a trabalhar na novela 'Nazaré', da SIC, logo após o confinamento.

"Quando sai do confinamento, tinha de gravar a telenovela que estava a fazer. Como tinha que acabar, tive de começar a trabalhar, mas veio uma hérnia discal e tive de parar na telenovela. Eles lá arranjaram uma maneira de eu conseguir acabar, acho que acabo no Natal, ainda estou em cena, e consegui acabar o trabalho", contou, recordando as dores "horríveis" que sentia antes de ser operado.

"Fazia um movimento e dava um grito ao mesmo tempo. O nervo estava preso e quando me mexia era uma dor horrível, não conseguia levantar-me e andar. Estava completamente paralítico e um ator parado é um ator morto, e eu não quero ser morto, quero morrer na altura própria", destacou, relançando que quer continuar a trabalhar, onde é muito "feliz".

"Eu não sou ator de montra, sou ator de trabalho, de bengala. Acho que é essa a missão de um ator, fazer um serviço ao público com a melhor qualidade possível", frisou, afirmando dando destaque a força interior que tem para continuar no ativo.

Ainda sobre a fase do confinamento, Ruy de Carvalho admitiu que foi uma fase "horrível". "Fiquei com o rabo completamente quadrado. [risos]. Estava muito bem entregue, ao pé da minha filha, a Paula. Passei bem, com a família", lembrou.

Agora o ator vai regressar ao trabalho, mais precisamente aos palcos, com a peça 'Ratoeira'. A estreia do artista está marcada para dia 29 de outubro. Um espetáculo que conta ainda com de Ruy, Henrique.

A conversa não terminou sem Ruy de Carvalho "mandar um cumprimento à Ministra da Cultura para ver se ela acorda para a vida".

