Após anunciar a segunda gravidez, Inês Aires Pereira recorreu às stories da sua página de Instagram para agradecer todo o "amor" que está a receber.

"Espero que se tenham divertido com o vídeo. Foi muito divertido fazer", disse de seguida, explicando também que não chegou às 12 semanas de gestação.

"Estava a ser muito difícil esconder. Já estou com alguma barriga, já se nota em todo o lado. As pessoas estavam comigo e reparavam...", acrescentou.

"Odeio esta coisa do esconder a gravidez. Para mim foi muito difícil porque senti-me muito deprimida no início. Estou muito mal disposta, com sono. Não ando a sentir-me eu, e esconder-vos isso é muito difícil. Agora estou mais aliviada e vou poder partilhar tudo com vocês. Obrigada a todos por todas as mensagens, por todo o carinho que me estão a mandar", destacou.

Mais à frente, Inês Aires Pereira detalhou ainda que tem andado muito "cansada, adormece às 21h" e "tem borbulhas em todo o lado". "Gases a toda a hora, parece que tenho uma barriga de cinco meses e é só ar. [...] A gente tem de deixar de fumar e estou com fome de leoa. Ataco tudo o que vejo à frente e não são legumes. [...] Nem sequer vou olhar para a abalança porque está grave. [...] No meio disto tudo há um ponto positivo que são os seios. É o silicone dos pobres", continuou, com o seu característico bom humor.

Recorde-se que Inês Aires Pereira e o namorado, David Ferreira da Silva, já são pais da pequena Alice, de dois anos.

Leia Também: Vídeo. Inês Aires Pereira grávida pela segunda vez