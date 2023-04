Fanny Rodrigues foi aproveitar o feriado do 25 de Abril a sul do país, conforme mostrou aos seguidores da sua página de Instagram. A apresentadora da TVI, mais precisamente do 'Somos Portugal', partilhou duas fotografias nas quais posa em biquíni, exibindo a sua silhueta.

Desde logo, a comunicadora foi alvo dos mais diversos elogios.

"Gataaaa", escreveu Bruna Gomes.

"Tu estás inacreditável", acrescentou Zé Lopes, também apresentador.

"Cristo venha cá abaixo ver isto!", escreveu ainda Carolina Pinto, companheira de Marco Costa.

