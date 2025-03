Fanny Rodrigues e Zé Lopes passaram a última semana juntos em Cabo Verde. Nas redes sociais os dois foram partilhando alguns momentos com os seguidores e, na hora da despedida, a apresentadora agradeceu ao amigo o apoio que este lhe deu.

"[...] Fui com a melhor companhia de sempre, um carregador humano, o meu irmão, o meu Zé Lopes! Ele faz-me bem. Sempre fez, desde a altura do 'Somos' mas muito mais agora. Salvou-me sem saber, se bem que no interior dele é notório que o fez. E estas férias com ele, com a energia dele, a paz que transmite e lições só me fizeram bem", escreveu Fanny na legenda de uma publicação onde mostrou uma galeria de imagens com o amigo.

