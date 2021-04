Grávida pela segunda vez, Blaya tem vindo a destacar esta nova fase nas redes sociais, especialmente na sua página de Instagram.

Ainda este domingo, a artista publicou duas fotografias onde aparece com uma ousada lingerie, destacando assim a "sensualidade na gravidez".

"Estar grávida não invalida ser sensual (independentemente do que a sensualidade significa para cada pessoa). Mas a meu ver é importante vermos o nosso corpo como algo maravilhoso. São curvas únicas e bonitas das quais temos todo o direito de tirar proveito", começou por escrever.

Na mesma partilha, acrescentou ainda que "quando está grávia adora ver-se de roupa justa". "Adoro ver as minhas curvas, e não há problema nenhum com isso. Por norma ninguém associa sensualidade com gravidez, mas não há nada mais sensual do que ver as mudanças do nosso corpo, enquanto ele está a gerar uma vida", completou.

Veja as imagens e todas as reações às mesmas abaixo:

