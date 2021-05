Todas as semanas a SIC tem um rosto diferente no programa 'Estamos em Casa', que ocupa as manhãs de sábado.

Como é habitual, já foi revelado nas redes sociais o nome da nova anfitriã do formato. Desta vez é a apresentadora Cláudia Borges a abrir as portas do 'Estamos em Casa', já este sábado, 22 de maio.

"Por esta casa muitos famosos já passaram, o ambiente é contagiante e as portas estão sempre abertas para o receber... mas este sábado é o Show da Claúdia Borges! 'Estamos em casa', sábado de manhã, na SIC", pode ler-se numa publicação feita no Instagram.

