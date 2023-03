O estado de saúde de Phil Collins continua a piorar. Desta vez foi Mike Rutherford, baixista da banda Genesis da qual faz parte Phil, que falou sobre o assunto.

De acordo com Mike, que falou no programa BBC Breakfast, Phil Collins está "muito mais imóvel do que o habitual".

Ainda assim, Mike Rutherford diz que o colega, de 72 anos, "está bem" e a "desfrutar da vida". "Ele trabalhou muito ao longo destes anos. Está a aproveitar o tempo em casa".

Importa lembrar que em 2007, Phil Collins sofreu uma lesão na coluna. As suas últimas aparições públicas têm sido feitas com recurso a uma cadeira de rodas.

