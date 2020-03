Dolores Aveiro ficou no centro das atenções na manhã desta terça-feira, depois de ter sofrido um AVC isquémico durante a madrugada. Uma notícia que surpreendeu tudo e todos e que correu a imprensa internacional.

Os três principais jornais italianos não ficaram indiferentes ao estado de saúde da mãe de Cristiano Ronaldo e, na manhã desta quarta-feira, Dolores foi um dos destaque das capas dos mesmos.

Recorde-se que CR7 está neste momento a jogar pela Juventus e pediu permissão ao clube para viajar para a ilha da Madeira, esta terça-feira, para visitar a mãe, que está internada no hospital.

Ao final do dia, a unidade de saúde emitiu um comunicado onde falou detalhadamente do estado de saúde da matriarca do clã Aveiro, revelando que "a evolução da situação clínica decorre conforme esperado". No entanto, realça, "o AVC, na sua fase aguda, tem sempre um prognóstico reservado" e por isso Dolores ainda inspira cuidados.

