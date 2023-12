Adriana Lima falou abertamente sobre toda a polémica em relação às fotografias que lhe foram tiradas na passadeira vermelha da antestreia de 'The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes'.

Em conversa com a Harper's Bazaar Arabia, sobre as críticas que recebeu na altura, a modelo, de 42 anos, afirmou que "isso não a incomodou em nada".

"Sou muito forte assim e, honestamente, olhei para mim mesma antes de sair e estava a sentir-me ótima. Estava com os meus filhos e eles disseram: 'Mãe, estás tão bonita'", recordou.

Na altura, foram vários os internautas que especularam sobre uma possível intervenção estética. E embora não tivesse ficado "incomodada" com os comentários, confessou que ficou "chocada" ao ver as referidas fotografias da 'red carpet'.

"Estava do género: 'esta não sou eu'", admitiu. "Foi tudo estranho porque não me vejo assim. Ainda não me vejo assim... podemos ver-nos de uma forma diferente. Mas não fiquei ofendida nem nada - estava a rir-me", acrescentou.

"A questão é que não tenho 16 anos. Comecei a trabalhar como modelo aos 16, mas nunca mais terei 16 anos. Tenho 42 e estou mais feliz do que nunca. Aceito a minha idade e não vou mudar por ninguém", realçou.

De recordar que quando se gerou alguma agitação na Internet devido às imagens, Adriana Lima reagiu e disse que era "o rosto de uma mãe cansada".

Na altura, Marina Ruy Barbosa fez questão de defender publicamente Adriana Lima.

