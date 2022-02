Kanye West continua no centro das atenções devido às publicações que faz nas redes sociais, e este fim de semana voltou a ser destaque.

Isto porque o rapper partilhou no Instagram uma publicação da página Hip Hop by the Numbers com a sua lista de 'inimigos'.

Na 'lista original' estavam vários nomes como Jay-Z, Beyoncé, Bruno Mars, Billie Eilish, Travis Scott, Amber Rose, Justin Timberlake, a ex-mulher Kim Kardashian e o seu atual companheiro, Pete Davidson, ou ainda a mãe de Kim, Kris Jenner.

"Vá lá... Esta lista é muito mais longa", reagiu o artista, tendo acrescentado depois mais nomes, como por exemplo o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, Hillary Clinton, o Spotify, Apple ou o TikTok.

Veja na íntegra:

© Instagram

