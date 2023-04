O humorista destacou no Instagram um trabalho manual que a pequena Maria Leonor fez, tendo-se surpreendido com a conversa que teve com a menina.

António Raminhos continua a destacar no Instagram vários momentos vividos com as filhas e esta quinta-feira voltou a fazê-lo. O humorista quis partilhar com os seguidores uma conversa que teve com a filha mais nova, Maria Leonor, depois de a menina ter feito uma "obra". "Maria Leonor (6 anos) fez esta obra e iniciou-se esta conversa... verídica!

- Pai, olha o que fiz!

- Que giro, a menina está na banheira?

- Não...

- Está num barco?

- Não...

- Então?

- Está em coma...", relatou o comediante. De recordar que Raminhos e a mulher, Catarina, são ainda pais de Maria Inês e Maria Rita. Leia Também: "É hilariante, estranho e assustador", diz Raminhos ao destacar críticas Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram