Rita Pereira está, esta sexta-feira, dia 13, de parabéns. A atriz completa 38 anos de vida. Uma data repleta de significado, mas que este ano, devido às medidas de prevenção que evitam a propagação do novo coronavírus, terá de ser comemorada de forma bem diferente da habitual.

Foi durante a tarde que Rita quis partilhar com os seguidores como está a ser em 2020 o seu dia de aniversário.

"Se é assim que tem de ser o meu dia de aniversário, assim será. No jardim de casa, só com o filho e o marido, a receber amor por mensagens e telefonemas e, claro, pelas redes sociais", começa por contar, fazendo questão de juntar à sua publicação um importante alerta para todos os portugueses.

"Obrigada a todos pela energia positiva e, por favor, não relativizem a situação que o mundo está a viver. São as pessoas conscientes e preocupadas com o próximo que vão acabar com este vírus. Se eu não abraço, não beijo, não cumprimento, não recebo absolutamente ninguém em casa (nem os meus pais), no meu dia de anos, vocês também o conseguem fazer. Bora lá levar isto a sério", completou.

