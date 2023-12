Fernando Rocha juntou-se a outros comediantes para um espetáculo que decorreu no Convento São Francisco, em Coimbra, no passado sábado, dia 9 de dezembro. Um espetáculo que ficou também marcado com um pedido de casamento.

"Finalmente depois de tantos anos a tentar levar comédia à cidade dos estudantes, conseguimos levar comédia ao Convento São Francisco. Cultura popular também é cultura", começou por dizer o humorista numa publicação que fez no Instagram.

"Obrigado à autarquia de Coimbra que ontem ao desbloquear esse preconceito fez com que a resposta do público fosse bem explícita. Esgotado em menos de duas semanas. Obrigado ao Ricardo (promotor do evento) e ao Sr. Vereador que, mais uma vez, foi pela vontade do povo", acrescentou.

"E para fechar com chave de ouro, tivemos um pedido de casamento (ainda vou tirar o lugar ao Santo António casamenteiro) comédia é amor. Viva a comédia", completou na legenda de algumas imagens captadas durante o espetáculo. Veja abaixo:

