Foi através da sua página de Instagram que Mafalda Rodiles voltou a falar da função de uma doula.

"Sabes o que é uma doula? Sabes como e quando é que te pode ajudar? Uma doula é uma mulher que serve uma mulher grávida antes do parto, no parto e no pós-parto. É uma mulher que pode ser essencial até na pré conceção. É uma mulher que pode estar contigo no momento mais bonito da tua vida, que te vai dar a mão, o suporte, a confiança e que te vai ajudar nesse momento tão transformador em que te tornas mãe", começou por escrever na publicação que fez este sábado, dia 20 de janeiro.

A atriz destacou que "é uma doula" e mostrou-se pronta para ajudar e acompanhar mamãs.

"Tive três partos, um no hospital e dois em casa, e nos três partos tive doulas. Três mulheres diferentes que apareceram na minha vida e que foram absolutamente mágicas nos meus partos. Paola, Mayra e Rita", recordou.

"Relembro-as com um brilho nos olhos. Guardo-as no coração para sempre. Espero um dia também ser relembrada por mulheres que decidam parir comigo do seu lado. É uma bênção ver o milagre da vida a acontecer", escreveu, por fim.

De recordar que Mafalda Rodiles é mãe de António, da atual união com Gustavo Santos, e ainda de Mel e Martim, da relação anterior com o realizador brasileiro Edgar Miranda.

