Foi há sete anos que Tânia Ribas de Oliveira foi mãe pela primeira vez, do pequeno Tomás. Uma data que a apresentadora fez questão de destacar na sua conta do Instagram.

"Esperei por ti a minha vida toda, meu amor. Chegaste no dia 18 de dezembro de 2012 e foste a prenda mais bonita de todos os Natais da minha vida", começou por escrever a mãe 'babada' na legenda da fotografia que publicou, esta quarta-feira, na rede social.

De seguida, recordou os primeiros momentos que viveu com o menino.

"Lambi-te as mãos como fazem as fêmeas às suas crias, chorei-te a rir ao mesmo tempo, como fazem as pessoas com o coração rasgado de tanta paixão. Só uma mãe sabe de que matéria é feito este Amor sem princípio nem fim, aos trambolhões pela vida fora como se fôssemos parte da mesma cambalhota. Porque somos e seremos sempre um do outro. Um com o outro. Um pelo outro. Eu à frente para te indicar o caminho, tu à frente de todas as prioridades. Eu a achar que sei mais e tu a mostrar todos os dias que o que eu sei é pouco, perto do que tu me dás", acrescentou, declarando-se assim a um dos amores da sua vida.

"Sete anos de uma vida tão mais bonita do que a vida que já tínhamos antes. E sete anos a fazer jus ao facto de o 7 ser um número mágico desde sempre. És o meu número sete, nascido no nosso número 18, do último mês do ano, primeiro em tudo desde 2012. Meu menino justo de coração gigante, tão maduro e tão livre e ao mesmo tempo tão apegado e tão meigo. Sei ler-te em todas as letras que agora já sabes de cor, mesmo quando estás em silêncio. Nunca te esqueças que os teus olhos negros são feitos de milhões de palavras e de estrelas e nunca te esqueças do que te digo ao ouvido tantas vezes: 'és o meu primeiro tesouro!'. Que nunca te falte mar para surfar, nem uma bola para jogar, nem skate para rolar. E se isto um dia te faltar, que nunca te falte música para poderes cantar à tua maneira, com os pais a rir sem que repares, porque são só risos de quem ama muito. Muito. O dia é teu, Tomás! Parabéns, amor da mamã", rematou.

Recorde-se que Tânia e o companheiro, João Cardoso, são ainda pais do pequeno Pedro, de quatro anos.

