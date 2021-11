Inicia-se hoje a data aguardada por muitos consumidores: o Black Friday. Refletindo precisamente sobre o assunto, João Manzarra acabou por partilhar uma reflexão na sua conta de Instagram, sublinhando a necessidade de se diminuir o consumo e apostar em peças de longa duração.

"Somos posicionados na sociedade por aquilo que consumimos. A ideia que temos do sucesso do outro, de forma consciente ou não, é determinada pela forma como veste, o que conduz ou que telemóvel tem. Neste sentido, em que o consumo nos define, há um espaço enorme de interação humana que gira em torno do que compramos, do que não compramos, do que precisamos comprar e do que o outro deve comprar. O consumo domina demasiadas vezes as nossas conversas, mesmo as de quem não consegue consumir", começa por dizer.

"As redes sociais, atentas desde sempre a este fenómeno, fazem desta nossa condição o seu motor de negócio. Aliciam com anúncios constantes, apresentam campanhas de descontos desenfreadas e os seus utilizadores apelam a um estilo de vida com constante rotação de produto. Compra, novo, já. As mesmas redes, paradoxalmente, alertam constantemente para os problemas do excesso de consumo humano que tão bem conhecemos", sublinha.

"Escrevo como consumidor com 'armário cheio' em busca de autocontrolo. Talvez este passe por uma tomada de consciência e na promoção de uma certa mudança de paradigma de valorização social. Tal poderá acontecer se enaltecermos o amigo que anda sempre com o mesmo casaco, valorizarmos o carro que ainda serve e não precisa de ser trocado de 4 em 4 anos, dermos possibilidade de arranjo ao televisor avariado e aceitarmos que o telemóvel com dois anos continua a tirar boas fotografias", aconselha.

"Pode parecer estranho estas palavras virem de quem por vezes faz propostas de consumo. Acontecem por considerar mais realista uma comunicação de consumo mais consciente com cuidado na produção e duração dos materiais que de anti consumo. Assim, desejo a todos uma boa Black Friday com muita necessidade e zero impulso", completa.

Leia Também: Um guia para não se perder (e fazer boas compras) nesta Black Friday