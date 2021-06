Os últimos três dias foram verdadeiramente de sonho para Cristina Ferreira. A apresentadora viajou até à Madeira, onde viveu diversas experiências marcantes.

Desde a "refeição mais extraordinária da sua vida" até passeios de barco para apreciar a beleza natural envolvente.

Este domingo, dia 13 de junho, a comunicadora fez uma publicação na sua conta de Instagram já em jeito de despedida.

"Já tinha vindo à Madeira mas parto com a sensação que a conheci ontem. Estes dias na ilha foram mágicos. Saio com a certeza que vou voltar vezes sem conta. E como se não bastasse a beleza do lugar, deixem-me falar das pessoas. Foram de um carinho imenso. Senti a alegria no olhar de todos os que comigo se cruzaram. Obrigada por tudo. Agora vou tentar pôr tudo o que me enviaram numa mala", afirmou.

Veja as fotografias desta viagem na galeria.

Leia Também: Olha que dois! Herman José e Cristina Ferreira encontram-se na Madeira