Tânia Ribas de Oliveira terminou o programa 'A Nossa Tarde' desta quarta-feira, dia 8, com uma novidade para os seus espetadores. A equipa "invisível" que diariamente a ajuda a colocar no ar o formato da RTP passará a partir de hoje a aparecer no pequeno ecrã.

A régie do programa passa para a frente das câmaras para das aos espetadores a possibilidade de perceberem como tudo funciona no mundo da televisão.

"A partir de hoje, a régie também fará parte daquilo que vê em casa do 'A Nossa Tarde'! Normalmente são a equipa invisível, a partir de agora já não. Juntos, consigo", anunciou a apresentadora nas suas redes sociais.

